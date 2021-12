Heftiger Dämpfer für St. Pauli

Herbstmeister FC St. Pauli hat zum Jahresausklang einen unerwartet harten Dämpfer erhalten. Der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga verlor am Freitagabend bei Holstein Kiel 0:3 (0:3) und versäumte es, mit einem Elf-Punkte-Vorsprung auf den drittplatzierten Stadtrivalen Hamburger SV ins Wochenende zu gehen.

Fin Bartels (8.), Finn Porath (29.) und Benedikt Pichler (45.+1) trafen zum verdienten Sieg für Kiel, das sich im Abstiegskampf vor dem Fest etwas befreite. Der Tabellenzweite Darmstadt 98 könnte dadurch mit einem Sieg bei Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf einen Punkt an St. Pauli heranrücken.

Die Gäste rannten nach dem frühen Rückstand an, vergaben aber ihre wenigen Chancen (Jackson Irvine, 41.) und wurden immer wieder brandgefährlich ausgekontert - so auch bei Pichlers 3:0 nach Steilpass von Jonas Sterner. Der wütende Trainer Timo Schultz reagierte mit einem Dreifachwechsel in der Halbzeitpause.