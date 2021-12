FC Bayern: Hasan Salihamidzic zieht vor Duell mit Wolfsburg Hinrundenfazit

„Wir haben meistens guten und attraktiven Fußball gespielt, wir haben viele Spiele gewonnen, sind in der Bundesliga vorne und haben in der Champions League wirklich gut gespielt“, sagte Bayerns Sport-Vorstand bei DAZN .

Nagelsmann: Das war der Schatten der Hinrunde

„Wir haben sehr viele gute Spiele in der Champions League und in der Bundesliga gemacht. Natürlich hatten wir den Aussetzer im Pokal, der auf skurrile Weise zustande gekommen ist. Natürlich hat Gladbach sehr gut gespielt, aber wir auch sehr bescheiden. Das ist ein bisschen der Schatten über der Hinrunde, aber insgesamt haben wir uns in allen relevanten Daten verbessert und haben gute Schritte gemacht. Auch defensiv haben wir uns verbessert, auch wenn wir da immer noch ein paar Schritte gehen können.“