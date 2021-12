Anzeige

Volleyball: SC Potsdam trifft im DVV-Pokalhalbfinale auf den Dresdner SC Hochspannung im DVV-Pokalhalbfinale

Die Halbfinalspiele im DVV-Pokal der Frauen stehen an. Die Partie zwischen dem SC Potsdam und dem Dresdner SC verspricht Hochspannung pur.

Die Spannung im DVV-Pokal der Frauen steigt.

Am Samstag, 18.12.2021, 19:00 Uhr findet mit der Partie SC Potsdam gegen den Dresdner SC das erste Halbfinale statt.

Die Halbfinalansetzung verspricht Hochspannung pur, denn mit Potsdam und Dresden treffen der letztjährige Pokalfinalist und der amtierende Deutsche Meister aufeinander (ausgewählte Spiele der Volleyball-Bundesliga LIVE im TV auf SPORT1).

Beim SC Potsdam erinnert man sich gern an das Halbfinale im vergangenen Jahr zurück, als mit einem 3:1 Sieg gegen Allianz MTV Stuttgart das erste Mal in der Vereinsgeschichte der Einzug in das DVV-Pokalfinale gelang.

Potsdam will erneut ins Pokalfinale

Laura Emonts, Kapitänin des SC Potsdam: „Die Mannschaft freut sich auf das Halbfinale. Sie hat in der Hinrunde viel gezeigt und es verdient, da zu stehen, wo wir jetzt sind. Es wäre für den Verein ebenfalls ein toller Erfolg zweimal hintereinander im Pokalfinale zu sein. Dafür wollen wir alles geben.“

Der Dresdner SC hingegen scheiterte im letztjährigen Halbfinale gegen den SSC Palmberg Schwerin und möchte es diese Saison unbedingt nach Mannheim schaffen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Volleyball-Bundesliga der Frauen)

Auf der diesjährigen Reise im DVV-Pokal haben die Potsdamerinnen klar gegen Schwarz-Weiß Erfurt und die Roten Raben Vilsbiburg gewonnen. Dresden hingegen schlug zunächst den Zweitligisten ETV Hamburg und konnte sich dann in einer stark umkämpften Viertelfinalpartie gegen VfB Suhl LOTTO Thüringen im entscheidenden fünften Satz mit 14:16 durchsetzen.

Match auf Augenhöhe

Im Aufeinandertreffen beider Teams zu Saisonbeginn der Liga mussten sich die Dresdnerinnen zu Hause in vier Sätzen geschlagen geben, doch im Pokal werden die Karten neu gemischt und es ist vorab kein klarer Favorit auszumachen. (DATEN: Tabelle der Volleyball-Bundesliga der Frauen)

„Ich glaube, man hat immer eine Chance, wenn auch unterschiedlich groß. Wir müssen uns eben ein bisschen was einfallen lassen, wie wir mit dem Gegner umgehen, wie wir Potsdam vielleicht in Schwierigkeiten bringen können. Wenn wir alles perfekt zusammen bekommen und einen perfekten Tag haben, dann denke ich, können wir auch gewinnen“, so Alexander Waibl, Cheftrainer des Dresdner SC.

Beide Teams gehen mit der Doppelbelastung aus nationalem und internationalem Wettbewerb in die Partie, die live auf SPORT1 Extra übertragen wird.