Anzeige

2. Bundesliga: Das spricht laut Heyer für den Kader des Hamburger SV Heyer schwärmt von HSV-Mentalität

HSV-Allrounder Heyer exklusiv: Daher kommt meine Torgefahr

SPORT1

Am 18. Spieltag stehen sich der Hamburger SV und Schalke 04 gegenüber. HSV-Star Moritz Hayer blickt bei SPORT1 voller Vorfreude auf das Topspiel..

Eine der tragenden Säulen für den bisherigen Erfolg der Hamburger Mannschaft ist Moritz Heyer. Der 26-Jährige hat mit fünf Toren und einer Vorlage einen großen Anteil am bisherigen Abschneiden des HSV. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Für den defensiven Mittelfeldspieler sind vor allem die Mentalität und die Qualität des Kaders der Schlüssel für das Überwintern auf Platz drei der Tabelle: „Ich glaube, dass wir in der breite einen sehr guten Kader haben und das da relativ egal ist, ob da jemand ausfällt“, sagte Heyer im Interview mit SPORT1.

Anzeige

„So eine Mentalität hat man sehr selten“

„Dann ist der nächste da und will Gas geben, was er auf dem Platz dann macht. Gerade in den letzten Wochen als wir Ausfälle hatten, hat man gesehen, dass die Jungs, die reinkamen, immer da waren und ihre Leistung gebracht haben. Das spricht für den Kader.“

„Unsere Mentalität ist sehr gut. Das sieht man vor allem bei Gegentoren. Wir versuchen weiter nach vorne zu spielen und Tore zu erzielen. Wenn die Jungs reinkommen, sieht man einfach, dass jeder heiß ist und unbedingt spielen will. So eine Mentalität in der Mannschaft hat man sehr selten und die tut uns gut“.

Die Hanseaten waren im Sommer mit einem 3:1-Sieg auf Schalke in die Saison gestartet. Entsprechend erinnert sich Hayer gerne an die Partie in der Veltins-Arena zurück.

Hayer bedauert Teroddes Ausfall

„Für mich und die Mannschaft war das natürlich ein guter Start in die Saison. Gerade das erste Spiel auf Schalke zu gewinnen ist nicht so einfach. Am kommenden Wochenende wollen wir zu Hause gewinnen, auch wenn es schade ist, dass nur 15.000 Fans da sind.“

Tradition Pur: So heiß wird Hamburg gegen Schalke

Dass die Knappen auf ihren besten Torjäger verzichten müssen, findet der HSV-Profi schade. „Grundsätzlich hätte ich ihn gerne auf dem Platz gesehen, auch wenn er eine extreme Torquote hat. Eine Verletzung wünscht man aber keinem, deswegen hoffe ich, dass er schnell wieder auf die Beine kommt.“

Auf seine Zeit bisherige in der Hansestadt blickt Hayer, der im Sommer 2020 vom VfL Osnabrück zum HSV wechselte, gerne zurück.

Anzeige

„Ich habe mich sehr gut eingelebt, wohne in einer schönen Wohnung. In der Stadt konnte ich im zweiten Jahr mehr sehen als im ersten Jahr, da es Corona-Bedingt etwas schwieriger war. Ich fühle mich in der Stadt sehr wohl, in der Mannschaft sowieso. Ich wurde vom ersten Tag an gut aufgenommen, die Mannschaft hat es mir extrem leicht gemacht. Dieses Jahr haben wir eine relativ junge Mannschaft, wollen uns weiterentwickeln und Spaß haben.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Alles zur 2. Bundesliga bei SPORT1: