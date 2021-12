Formel 1: Bernie Ecclestone unterstützt Max Verstappen mit Weihnachtskarte

In diesem Jahr macht er sich in der kultigen Nachricht einerseits über die Gleichberechtigungskampagne der Formel 1 namens „We race as one“ lustig – und er springt Weltmeister Max Verstappen zur Seite.

Ecclestone prangert Ungleichbehandlung an

Was Ecclestone sagen will: Die Formel 1 kämpft für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung, doch gleich bezahlt werden die Piloten nicht.

Rennkommissare bekommen Fett weg

Eine Spitze in Richtung der FIA und ihrer Rennkommissare, die Verstappen zuletzt nie haben kämpfen lassen. Besonders in den letzten beiden Rennen musste der Red-Bull-Star fast alle Manöver ungeschehen machen und den gewonnenen Platz zurückgeben – bis auf die letzte Attacke auf Lewis Hamilton in der letzten Runde des Formel-1-Finales in Abu Dhabi.