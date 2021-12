Zlatan Ibrahimovic lobt Erling Haaland vom BVB und Kylian Mbappé

Normal ist Zlatan Ibrahimovic nicht dafür bekannt, dass er Lob an andere verteilt. Doch bei Kylian Mbappé und Erling Haaland macht der 40-Jährige eine Ausnahme.

Im Gespräch mit CBS Sports sagt Ibrahimovic über den jungen Norweger: „Haaland finde ich gut, weil er von Toren besessen ist. Er macht nicht mehr, als er machen muss, er fokussiert sich nur auf das Toreschießen. Bei ihm sehe ich diese Intelligenz, sich auf das zu konzentrieren, was man kann. Er will einfach nur Tore machen.“

Haaland mit besserer Torquote als Mbappé

„Ich mag Spieler, die Sachen vorhersehen, bevor sie passieren. Ich denke Mbappé ist einer von Ihnen, er erinnert mich an Ronaldo Nazário“, ergänzte Ibrahimovic.

Mbappé kommt in dieser Saison auf beeindruckende 28 Torbeteiligungen in 23 Spielen für Paris Saint-Germain. Haaland, der zeitweise mit Verletzungen zu kämpfen hatte, war ebenfalls an 28 Treffern des BVB beteiligt. Der Norweger brauchte dafür allerdings lediglich 16 Spiele. (DATEN: Torjäger der Bundesliga)