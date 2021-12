Bundesliga: Patrick Schick blüht bei Bayer Leverkusen derzeit auf

Schicks Karriere stand auf der Kippe

Patrick Schick lässt Haaland hinter sich

Dafür spricht auch die Tatsache, dass Schick nach dem Vorfall zu AS Rom, zu RB Leipzig und nach Leverkusen gewechselt ist und bei den jeweiligen Medizinchecks „beim Herz genau hingeschaut“ wurde, wie der frühere RB-Sportdirektor Markus Krösche verriet. Schick ist kerngesund - und aktuell wohl in der Form seines Lebens.

Der 25-Jährige hat die letzten acht Leverkusener Treffer erzielt und jagt den Serien-Rekord in der Bundesliga von Fritz Walter (10) aus dem Jahr 1987. In der Torjägerwertung liegt Schick (16) vor BVB-Star Erling Haaland (13) und knapp hinter Bayern-Profi Robert Lewandowski (18). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Gemessen an der Quote ist Schick (alle 63 Minuten ein Tor) aber besser als Lewandowski (75). Im Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER) beim SC Freiburg will der 1,91-m-Mann diese Quote weiter ausbauen.