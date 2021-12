Ski-alpin: Doppel-Weltmeisterin Gut-Behrami Corona-positiv

Nur wenige Tage nach ihrem fürchterlichen Sturz in St. Moritz erhält Ski-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami die nächste Hiobsbotschaft.

Ski-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz ist vor den beiden Weltcup-Rennen am Samstag und Sonntag im französischen Val d‘Isere positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Die 30 Jahre alte WM-Goldmedaillengewinnerin im Super-G und im Riesenslalom reiste am Freitag ebenso wie zwei ebenfalls betroffene Betreuer umgehend zurück in die Schweiz, um sich in Isolation zu begeben.