2. Bundesliga: Kiel, St. Pauli, HSV, Schalke, Bremen Live im Ticker, Stream, TV

In der 2. Bundesliga stehen sich am 18. Spieltag mehrere Aufstiegskandidaten gegenüber.

2. Bundesliga am Freitag: St. Pauli und Düsseldorf gefordert

Am Freitag eröffnen Holstein Kiel und Herbstmeister FC St. Pauli den Spieltag. Ebenfalls um 18.30 Uhr stehen sich Fortuna Düsseldorf und der SV Sandhausen gegenüber.

2. Bundesliga am Samstag: Springt Paderborn nach vorn?

Am Samstagmittag stehen dann drei Partien an. Der SC Paderborn (27 Zähler) empfängt den punktgleichen 1. FC Heidenheim – wer bleibt an den Aufstiegsplätzen dran?