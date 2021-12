Serie A: 98 Prozent der Spieler sind doppelt geimpft

98 Prozent der Fußballprofis in der italienischen Serie A sind zweimal gegen Corona geimpft. Wie viele schon eine dritte Dosis haben, ist nicht bekannt.

98 Prozent der Fußballprofis in der italienischen Serie A sind zweimal gegen Corona geimpft. Dies geht aus Angaben der Liga vom Freitag hervor.

Die Serie A war in dieser Saison bisher nicht besonders stark von der Pandemie betroffen, die Zahl der positiven Fälle unter den Spielern blieb relativ gering.

Der italienische Verteidiger von Juventus Turin, Giorgio Chiellini, hatte Anfang Dezember seine Anhänger in den sozialen Medien aufgerufen, sich impfen zu lassen. „Lasst uns alle unseren Teil dazu beitragen und uns impfen lassen, um die schwächsten Menschen zu schützen“, schrieb der 37-Jährige auf Twitter.

In den vergangenen Wochen wurden in der Serie A einige positive Fälle registriert, darunter die Mittelfeldspieler Bryan Cristante und Gonzalo Villar von AS Rom sowie Diego Demme und Matteo Politano von SSC Neapel.