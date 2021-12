Christian Streich vor Jahresabschluss: "Fehlt uns nicht an Selbstvertrauen"

Große Worte! So schwärmt Nagelsmann von Streich

„Es fehlt uns nicht an Selbstvertrauen“, sagte Trainer Christian Streich: „Wir trauen uns zu, Leverkusen einen richtigen Kampf zu bieten. Warum auch nicht? Wir waren die Saison nicht in vielen Spielen richtig unterlegen, maximal gegen Bayern.“

Dennoch gelang den Breisgauern in den vergangenen sechs Partien nur ein Sieg, gegen den Tabellendritten soll am Sonntag ohne Manuel Gulde (muskuläre Probleme) ein positiver Jahresabschluss her.