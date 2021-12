Formel 1: Mercedes-Boss Toto Wolff legt nach! Verstappen-Titel wie Hand Gottes oder Wembley-Tor

Die Berufung gegen die Titelentscheidung in der Formel 1 hat Mercedes zurückgenommen. Toto Wolff sieht dennoch eine Ungerechtigkeit von historischem Ausmaß.

Bereits am Donnerstag hatte er mit Blick auf den verpassten WM-Titel von Lewis Hamilton bei einer Medienrunde erklärt: „ Wir werden nie darüber hinwegkommen. Das ist nicht möglich, schon gar nicht als Fahrer.“

Formel 1 wie Hand Gottes und Wembley-Tor?

Allerdings stellte er auch klar, Hamilton sei nicht um den Titel betrogen worden, sondern „eine inkonsistente Entscheidung des Renndirektors hat Lewis den Titel genommen“. Daher sei er aktuell auch nicht an einem Gespräch mit Formel-1-Rennleiter Michael Masi interessiert.

Der Beschluss, die ursprünglich eingelegte Berufung gegen das FIA-Urteil zurückzunehmen, wurde laut Wolff derweil in Absprache mit Hamilton getroffen. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

„Auch wenn wir vor jedem normalen Gericht gesiegt hätten, wollten wir den Titel nicht am grünen Tisch gewinnen“, erklärte Wolff.

Mercedes-Boss Wolff: „Herz und Seele weinen“

Die Erfolgsaussichten der Berufung beim Weltverband FIA seien ohnehin gering gewesen, weil dieser „gleichzeitig Angeklagter und Richter gewesen wäre. Das setzt ein Gefühl der Machtlosigkeit frei. Genau wie am Sonntag in der letzten Runde. So habe ich mich zuletzt als Kind gefühlt.“