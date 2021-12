"Schwer zu verstehen": Augsburg-Trainer Weinzierl kritisiert unterschiedliche Corona-Regeln

Trainer Markus Weinzierl vom FC Augsburg hat die unterschiedlichen Corona-Regeln in der Fußball-Bundesliga scharf kritisiert. Es sei schwer zu verstehen, "wenn du nach Köln fliegst, mit dem Bus durch die Stadt fährst und dann der Christkindlmarkt voll ist und 15.000 im Stadion sind. Und wenn du in Augsburg spielst, ist kein Mensch da", sagte Weinzierl vor dem Keller-Duell bei der SpVgg Greuther Fürth am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Auch FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw stimmte zu. "Mit den verschiedenen Regeln in den Bundesländern hier in Deutschland, damit komme ich überhaupt nicht klar, weil es sowas in Holland nicht gibt", sagte der Innenverteidiger: "Es soll einfach die gleichen Regeln geben für jede Bundesligamannschaft. Es ist komisch, dass in Köln 15.000 Leute im Stadion sitzen und bei uns gar keiner. Das ist schon ein Riesen-Unterschied."