Frauen-Kombination: Nowak in Ramsau auf Platz neun

Die deutschen Kombiniererinnen haben beim Weltcup in Ramsau einen Spitzenplatz verfehlt. Die frühere Junioren-Weltmeisterin Jenny Nowak (Sohland) kam am Freitag in Österreich nicht über einen neunten Platz hinaus, Cindy Haasch (Ruhla) wurde Zwölfte. Den fünften Sieg im fünften Saisonrennen feierte die überlegene norwegische Weltmeisterin Gyda Westvold Hansen.