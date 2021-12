Spieltage 22 bis 27 der 2. Bundesliga terminiert: SPORT1 überträgt am Samstagabend unter anderem die Top-Duelle Regensburg gegen Pauli und Nürnberg gegen Hamburg live Spieltage 22 bis 27 der 2. Bundesliga terminiert: SPORT1 überträgt am Samstagabend unter anderem die Top-Duelle Regensburg gegen Pauli und Nürnberg gegen Hamburg live

Ismaning, 17. Dezember 2021 – Die 2. Bundesliga beendet das Jahr mit einem echten Highlight: Die beiden Ex-Bundesligisten Hamburger SV und Schalke 04 stehen sich am Samstag gegenüber, SPORT1 überträgt live, der Countdown startet bereits um 19:45 Uhr. Auch im neuen Jahr haben es die Liveübertragungen auf SPORT1 in sich, jetzt wurden für die erstklassigste 2. Bundesliga, die es je gegeben hat, die Spieltage 22 bis 27 zeitgenau angesetzt. Damit steht auch fest, welche sechs Topspiele SPORT1 vom 12. Februar bis 19. März auf dem Sendeplatz am Samstagabend live im Free-TV präsentiert. Der Countdown beginnt in der Regel um 19:30 Uhr, das Livespiel um 20:30 Uhr. Den Auftakt macht am Samstag, 12. Februar, die Partie zwischen Jahn Regensburg, einem der Überraschungsteams der Hinrunde, und Spitzenreiter St. Pauli, ehe eine Woche später der 1. FC Nürnberg im bayerischen Derby den Jahn zu Hause empfängt (alle Sendezeiten in der Übersicht). Auch die traditionsreichen Nordklubs Hamburger SV und Werder Bremen, die zusammen zehn Meisterschaften auf sich vereinigen, sind auf SPORT1 im Free-TV zu sehen: Am 25. Spieltag geht es für den HSV zum Duell gegen den 1. FC Nürnberg, SPORT1 überträgt am Samstag, 5. März, live. Werder muss indes am Samstag, 12. März, beim 1. FC Heidenheim bestehen.

Duell der Ex-Bundesligisten HSV und Schalke am Samstagabend

Zum Beginn der Rückrunde treffen am kommenden Samstag die beiden Schwergewichte Hamburger SV, aktuell auf Platz 3, und Tabellennachbar Schalke 04, aktuell auf Platz 4, aufeinander. Im Saisoneröffnungsspiel setzte sich der der HSV mit 3:1 gegen Schalke durch. Aus dem Volksparkstadion melden sich Moderatorin Ruth Hofmann sowie Kommentator Markus Höhner, die an ihrer Seite Ex-HSV-Keeper Richard Golz als Experten begrüßen. Golz feierte am 1. August 1987 sein Bundesliga-Debüt gegen Schalke 04, Endstand 5:2 für den HSV.

So präsentiert SPORT1 das Livespiel der 2. Bundesliga im Free-TV

In der Spielzeit 2021/22 überträgt Deutschlands führende 360°-Sportplattform insgesamt 33 Topspiele pro Saison auf dem Regelsendeplatz am Samstag live. Es ist das einzige wöchentliche Live-Spiel aus Deutschlands Top-Ligen im Free-TV sowie im Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Moderatorin Ruth Hofmann und Kommentator Markus Höhner beziehungsweise Oliver Forster präsentieren die Liveübertragungen der 2. Bundesliga mit großer Expertise und Leidenschaft. Darüber hinaus greift SPORT1 für die Livespiele auf eine Riege hochkarätiger Experten zurück, darunter Martin Harnik, Ex-Profi des Hamburger SV und Werder Bremen. Zur festen Experten-Riege zählen außerdem Olaf Thon und Peter Neururer.

Die Highlights der 2. Bundesliga im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga: Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind am Sonntagmorgen vor dem „STAHLWERK Doppelpass“ in „Hattrick Pur – Die 2. Bundesliga“ zu sehen – neu im Frühstücks-Doppelpack ab 07:00 und 09:00 Uhr. Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben. Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

„Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“ am Montag live ab 21:45 Uhr

Ein weiteres Highlight ist montags live ab 21:45 Uhr „Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“. In dem neuen Talkformat speziell zur 2. Bundesliga diskutiert eine Runde aus hochkarätigen Gästen, unter anderem Klub-Repräsentanten der 2. Bundesliga und Experten, ausführlich über die wichtigsten Themen und kontroversesten Szenen des vergangenen Wochenendes. Als Moderator begrüßt Hartwig Thöne die Zuschauer. Den Fußballtalk gibt es nach Sendungsende auch als Podcast zum Nachhören.

Trikot-Versteigerung für guten Zweck Passend zum neuen Titel von „Der Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“ wurde auch die Aktion „SPORT1 & TruckScout24 Shirt-Charity“ ins Leben gerufen. Im Anschluss an jede Sendung gibt es das Trikot eines Zweitliga-Klubs zu ersteigern, das von den prominenten Studiogästen unterschrieben wird. Am Ende der laufenden Saison gehen die Erlöse an die Stiftung Deutsche Sporthilfe.

Die Sendezeiten des Topspiels der 2. Bundesliga auf den SPORT1 Plattformen an den Spieltagen 18 bis 27:

Samstag, 18. Dezember

19:45 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr): Hamburger SV – Schalke 04, 18. Spieltag

Samstag, 15. Januar

19:30 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr): Darmstadt 98 – Karlsruher SC, 19. Spieltag

Samstag, 22. Januar

19:30 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr): Erzgebirge Aue – Schalke 04, 20. Spieltag

Samstag, 5. Februar

19:45 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr): FC St. Pauli – SC Paderborn, 21. Spieltag

Samstag, 12. Februar

19:30 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr): Jahn Regensburg - FC St. Pauli, 22. Spieltag

Samstag, 19. Februar

19:30 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr): 1. FC Nürnberg – Jahn Regensburg, 23. Spieltag

Samstag, 26. Februar

19:30 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr): Dynamo Dresden – Darmstadt 98, 24. Spieltag

Samstag, 5. März

19:45 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr): 1. FC Nürnberg – Hamburger SV, 25. Spieltag

Samstag, 12. März

19:30 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr): 1. FC Heidenheim – Werder Bremen, 26. Spieltag

Samstag, 19. März

19:30 Uhr live (Anstoß: 20:30 Uhr): Werder Bremen – Darmstadt 98, 27. Spieltag

