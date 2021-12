League of Legends: SK Gaming gibt LEC-Roster bekannt

In weniger als einem Monat (14. Januar) startet der Spring Split der europäischen League-of-Legends-Königsklasse LEC. Inzwischen sind die meisten Roster von den Teams zusammen- und vorgestellt worden und seit gestern auch das von SK Gaming.

Neu hinzugekommen sind zwei ehemalige Schalker. Zum einen wird die Mid-Lane ab sofort von Daniel „Sertuss“ Gamani besetzt, der lange Jahre zwischen dem Königsblauen LEC-Roster und dem Schalker Academy-Team hin und her rotierte. Zum anderen gibt mit Erbek „Gilius“ Demir ein alter Bekannter sein SK-Comeback. Der 24-jährige Jungler spielte schon 2014 bei der deutschen eSports-Organisation und begann dort seine bis heute andauernde Karriere.

Mit dem neuen Roster möchte man bei SK an die Leistungen des vergangenen Spring Split anknüpfen, als man es als sechster der regulären Saison in die Playoffs geschafft hat. Wie oben schon angesprochen, konnte man diese Leistung im folgenden Summer Split nicht bestätigen und fand sich am Ende mit einer Bilanz von 5:13 auf dem vorletzten Platz der LEC wieder. Mit der Verpflichtung von Sertuss und Gilius soll dieser Trend wieder umgekehrt werden.