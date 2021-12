Premier League: Chelsea, Klopp und Co. im Corona-Chaos - gibt es gar keinen Ausweg?

Zahlreiche Spiele werden abgesagt

Klubs droht Verlust von Fernsehgeldern

Die englischen Klubs könnte dies teuer zu stehen kommen. Laut The Athletic mussten die Spitzenvereine aufgrund der Unterbrechung der Premier-League-Saison 2019/20 insgesamt rund 390 Millionen Euro an die Fernsehpartner zurückzahlen.

Vielleicht auch aus diesem Grund sieht Chelsea-Coach Thomas Tuchel weitere Spielabsagen eher skeptisch: „Ich weiß nicht, ich will mich nicht in die politischen Dinge einmischen. Wenn sie entscheiden, dass wir spielen müssen, dann spielen wir“, sagte Tuchel beim Sender BT Sport .

Absagen würden zu Überlastung des Spielplans führen

Es gibt nur wenige Termine, an denen die verschobenen Spiele in nächster Zeit ausgetragen werden könnten, beispielsweise in der geplanten Winterpause zwischen dem 23. Januar und dem 7. Februar oder an den Wochenenden Anfang Januar und Februar, an denen planmäßig die dritte und vierte Runde des FA-Cups stattfinden soll.