Skeleton: Jungk und Grotheer in Altenberg auf dem Podest

Grotheer schaffte seinen fünften Podestplatz in Serie © AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Die deutschen Skeleton-Piloten präsentieren sich sieben Wochen vor den Olympischen Spielen weiterhin in guter Form, auch die internationale Konkurrenz kommt allerdings in Schwung. Beim Heim-Weltcup in Altenberg feierte Rekord-Weltmeister Martins Dukurs aus Lettland seinen ersten Saisonsieg, Axel Jungk (Oberbärenburg) musste sich als Zweiter um 19 Hundertstelsekunden geschlagen geben.