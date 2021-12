Formel 1: Bizarre Aktionen für Lewis Hamilton nach WM-Zoff

Während der Weltmeister-Gala für Max Verstappen sorgt eine kuriose Laster-Aktion in Paris für Aufsehen. Auch in Lewis Hamiltons Heimat gibt es einen Guerrilla-Streich.

Am Rande der Gala der FIA zu Ehren des neuen Weltmeisters Max Verstappen in Paris erregte eine skurrile Aktion Aufmerksamkeit: Ein Lastwagen mit einem LED-Bildschirm parkte in der Nähe des Schauplatzes am Carrousel du Louvre.