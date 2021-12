FIFA 22: Ohne Quali! EA stellt FGS-Masters-Teams vor

Die FIFAe Club Series ist einer der drei Säulen, auf der der eSport in FIFA 22 fußt. Der Modus rückt im Gegensatz zu den meisten von EA ausgetragenen Events explizit Zweierteams in den Vordergrund. Im 2v2-Format treten die Pros gegeneinander an. Das Ziel klar vor Augen - der Team-of-the-Season-Cup im April. Das Offline-Turnier soll zum Abschluss der Saison das beste Duo der Welt küren.