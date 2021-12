DHB-Pokal: Kiel im Viertelfinale gegen Rhein-Neckar Löwen

Rekordsieger THW Kiel trifft im Viertelfinale des DHB-Pokals auf die Rhein-Neckar Löwen, zudem empfängt Titelverteidiger TBV Lemgo die MT Melsungen. Dies ergab die Auslosung am Freitag. Zweitliga-Tabellenführer VfL Gummersbach kämpft gegen den HC Erlangen um eines der begehrten vier Tickets für das prestigeträchtige Final Four, das am 23./24. April 2022 letztmals in Hamburg ausgespielt wird.