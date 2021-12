Top-Quoten bei der Premiere von Fabian Schmutzler im „Ally Pally“: 860.000 Zuschauer in der Spitze verfolgen gestrige Abendsession der Darts-WM live auf SPORT1 Top-Quoten bei der Premiere von Fabian Schmutzler im „Ally Pally“: 860.000 Zuschauer in der Spitze verfolgen gestrige Abendsession der Darts-WM live auf SPORT1

Der deutsche Youngster Fabian Schmutzler © Imago

Erster deutscher Auftritt sorgt früh im Turnier für großes Zuschauerinteresse: Die gestrige Abendsession der Darts-WM auf SPORT1 haben 530.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt bei einem Gesamt-Marktanteil von 2,3 Prozent verfolgt. Für SPORT1 die zweitbesten Werte in der ersten Turnierwoche seit Beginn der jährlichen WM-Übertragungen 2004

Pfeile-Spektakel auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen bereits sehr gefragt: Insgesamt 390.000 Livestream-Abrufe am gestrigen zweiten WM-Tag auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube und Facebook

Die nächsten Highlights der Darts-WM: Abendsession am heutigen Freitag mit Peter Wright und Paul Lim, Abendsession am morgigen Samstag mit Michael van Gerwen und die Abendsession am Sonntag mit dem deutschen Duell zwischen Martin Schindler und Florian Hempel sowie dem ersten Auftritt von Fallon Sherrock gegen Rekord-Teilnehmer Steve Beaton

SPORT1 ist bei der Darts-WM vom 15. Dezember bis zum 3. Januar mittendrin und überträgt das Pfeile-Spektakel umfangreich live im Free-TV. Dazu gibt‘s das komplette Turnier mit allen WM-Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps und auf dem YouTube-Kanal von SPORT1 zu sehen. Am Mikrofon sind Kommentator Basti Schwele und SPORT1 Experte Robert Marijanovic im Einsatz

Ismaning, 17. Dezember 2021 – Der starke Premieren-Auftritt des deutschen Youngsters Fabian Schmutzler im „Ally Pally“ hat SPORT1 bei der Darts-Weltmeisterschaft die ersten Top-Quoten beschert: Die gestrige Abendsession mit dem Erstrundenduell des 16-jährigen Frankfurters gegen Ryan Meikle verfolgten 530.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt und bis zu 860.000 Zuschauer (Z3+) in der Spitze. Für SPORT1 sind das die zweitbesten Reichweiten in der ersten Turnierwoche seit Beginn der jährlichen WM-Übertragungen 2004. Dazu wurde bei der knapp vierstündigen Übertragung mit Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic ein starker Gesamt-Marktanteil von 2,3 Prozent (Z3+) gemessen. In der werberelevanten Kernzielgruppe der Männer 14 bis 59 Jahre (M14-59) schalteten 250.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 4,5 Prozent entspricht, in der jungen Zielgruppe waren es sogar 5,3 Prozent (M14-49). Auch auf den digitalen SPORT1 Plattformen ist das Pfeile-Spektakel in London bereits sehr gefragt: Die Livestream-Angebote auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps sowie auf YouTube und Facebook verzeichneten am gestrigen zweiten WM-Tag insgesamt 390.000 Abrufe.

Schmutzler zieht im SPORT1 Interview positives Fazit

Trotz der am Ende deutlichen 0:3-Erstrunden-Niederlage gegen den Engländer Ryan Meikle konnte Fabian Schmutzler mit seinem ersten Auftritt bei der Darts-WM zufrieden sein. „Mir war es sehr wichtig, dass ich ein gutes Spiel mache – und das habe ich gemacht. Ich kann nicht mehr ändern, wie es gelaufen ist, aber für mich ist es gut gelaufen. Ich bin sehr zufrieden, auch wenn es eine Niederlage geworden ist. Ich werde diese Erfahrung hoffentlich nutzen, damit mein Spiel besser wird“, bilanzierte der 16-jährige Youngster anschließend im SPORT1 Interview.

Wright, Lim und van Gerwen greifen ein, Abendsession am Sonntag mit deutschem Duell und Sherrock

Bei der Darts-WM geht es fulminant weiter. Mit dem zweitgesetzten Peter Wright ist in der Abendsession am heutigen Freitag live ab 19:45 Uhr auf SPORT1 einer der Topfavoriten im Einsatz. Der Weltmeister von 2020 bekommt es in Runde zwei mit Schmutzler-Bezwinger Ryan Meikle zu tun. Den Auftakt am heutigen Abend macht Publikumsliebling Paul Lim. Der 67-jährige „Darts-Opa“ spielt in der ersten Runde gegen Joe Murnan. In der Abendsession am morgigen Samstag greift dann mit Michael van Gerwen ein weiterer Titelanwärter ins WM-Geschehen ein. Der Niederländer trifft in seiner Zweitrundenpartie auf Chas Barstow. Anschließend sollten sich alle Darts-Fans auch den Sonntagabend freihalten: In der Session, die SPORT1 live ab 20:00 Uhr überträgt, kommt es zum deutschen Erstrundenduell zwischen Martin Schindler und Florian Hempel. Damit nicht genug, denn direkt danach ist Publikumsliebling Fallon Sherrock gefordert. Die „Queen of the Palace“ trifft im Generationenduell auf Steve „The bronzed Adonis“ Beaton. Anschließend bestreitet Jonny Clayton sein Zweitrundenspiel. Der Waliser gehört nach einem starken Jahr ebenfalls zum Favoritenkreis und könnte in der 3. Runde auf die deutsche Hoffnung Gabriel Clemens treffen (die kommenden Sendezeiten unten in der Übersicht).

Mittendrin bei der Darts-WM auf SPORT1

SPORT1 präsentiert die Darts-WM 2022 gewohnt umfangreich und zeigt alle 16 Spieltage von der 1. Runde ab 15. Dezember bis zum Finale am 3. Januar mit zusätzlichen Countdown- und Analyse-Sendungen live im Free-TV – zudem sind alle WM-Sessions im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps sowie auf dem YouTube-Kanal von SPORT1 abrufbar. Auch auf der Facebook-Seite von SPORT1 ist ein Großteil der Sessions live zu sehen. Am Mikrofon begleitet wie in den Vorjahren Kommentator Basti Schwele gemeinsam mit Robert Marijanovic und weiteren bekannten Experten die Übertragungen. Dazu liefert Jana Wosnitza nach Weihnachten Interviews und Eindrücke direkt aus dem legendären „Ally Pally“. Deutschlands führende 360°-Sportplattform bietet zudem bereits vor und während des Turniers eine großflächige digitale Berichterstattung auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Kolumnen, Livetickern und vielem mehr. Darts für die Ohren gibt es mit neuen Ausgaben von „Checkout – Der Darts-Podcast powered by SPORT1″, die weiterhin auf podcast.sport1.de , in den SPORT1 Apps und auf den gängigen Streaming-Plattformen erscheinen. In den täglichen Folgen bis zum WM-Start begrüßen die beiden Podcast-Hosts Kevin Schulte und Christian Rüdiger hochkarätige Gäste, das laufende WM-Turnier wird dann weiterhin täglich mit einer neuen kompakten Ausgabe begleitet. Außerdem wurde im Vorfeld der Weltmeisterschaft die neue „SPORT1 Akademie – Darts“ mit Rekord-Weltmeister Phil Taylor gelauncht. Der hochwertige Online-Kurs ist zum reduzierten Startpreis-Special für 69 Euro unter akademie.sport1.de abrufbar.

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; VIDEOSCOPE 1.4, Marktstandard: TV (Systemdefault), SPORT1 Medienforschung (vorläufige Zahlen)

