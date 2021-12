NFL: Nächster Sieg für Mahomes und Kansas

Star-Quarterback Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben sich in einem spannenden Duell den nächsten Sieg in der NFL gesichert.

Frankfurt am Main (SID) - Star-Quarterback Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben sich in einem spannenden Duell den nächsten Sieg in der US-Football-Profiliga NFL gesichert. Der Champion von 2019 festigte durch das 34:28 nach Verlängerung bei den Los Angeles Chargers die Spitzenposition in der AFC West und machte mit dem siebten Erfolg nacheinander einen großen Schritt Richtung Play-offs. Mit einem weiteren Sieg würden sich Mahomes und Co. das Ticket sichern.