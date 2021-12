Formel 1: Verstappen mit Verständnis für Hamilton-Aräger

Der neue Weltmeister Max Verstappen kann nach dem umstrittenen Saisonfinale der Formel 1 den Schmerz beim geschlagenen Lewis Hamilton nachempfinden und zeigt Verständnis: „Er tut mir nicht leid, aber ich verstehe, dass das sehr weh tut“, sagte Verstappen am Donnerstagabend im Rahmen der Abschluss-Gala in Paris.

„So ist eben der Rennsport, es kann bis zur letzten Runde immer alles passieren“, fügte der Red-Bull-Pilot an: „Lewis hat aber auch schon Titel auf diese Weise gewonnen, daher kann er sicher auch mich verstehen.“

Mercedes verzichtet auf Berufung

Hamilton hatte das letzte Saisonrennen am vergangenen Sonntag in Abu Dhabi souverän angeführt und wäre mit einem Sieg Weltmeister geworden. Erst eine späte Safety-Car-Phase brachte Verstappen wieder heran, in dieser wurden die Regeln von Rennleiter Michael Masi dann auf eine ungewöhnliche Art ausgelegt, die Verstappen noch den Sieg ermöglichte. (BERICHT: Dachte Mercedes wegen Hamilton um?)