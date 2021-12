Nations League: Hansi Flick gibt Gruppensieg als Ziel aus

Hansi Flick hat nach der Auslosung den Gruppensieg in der Nations League als Ziel ausgegeben.

„Die Nations League ist ein eigenes Turnier, ein eigener Wettbewerb. Da wollen wir bestmöglich abschneiden und möglichst Erster werden in der Gruppe“, sagte Flick nach der Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon bei dfb.de. (SERVICE: Alles zur Nationalmannschaft)