2. Liga: SSV Jahn Regensburg – SV Darmstadt 98 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag trifft Regensburg auf Darmstadt. Am letzten Freitag verlief der Auftritt des SSV Jahn Regensburg ernüchternd. Gegen den SV Werder Bremen kassierte man eine 2:3-Niederlage. Letzte Woche siegte Darmstadt gegen den SC Paderborn 07 mit 1:0. Somit belegt der SV Darmstadt 98 mit 32 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Im Hinspiel fuhr der SSV gegen den SV Darmstadt 98 die Punkte bereits durch einen 2:0-Erfolg ein. Ein gutes Omen für das anstehende Rückspiel?

Angesichts der guten Heimstatistik (5-2-2) dürfte Regensburg selbstbewusst antreten. Offensiv konnte den Gastgebern in der 2. Liga kaum jemand das Wasser reichen, was die 35 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Fünf Niederlagen trüben die Bilanz des SSV Jahn Regensburg mit ansonsten acht Siegen und vier Remis. Die volle Punkteausbeute sprang für den SSV in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.