FC Bayern München: Malik Tillman eine Alternative für Julian Nagelsmann - Trainer schwärmt von Sturmjuwel

Malik Tillman feiert gegen den VfB Stuttgart sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern München. Trainer Julian Nagelsmann schwärmt - und stellt seinem Youngster weitere Einsätze in Aussicht.

Der 19-Jährige feierte in der Schlussviertelstunde sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern München, er wurde beim 5:0-Sieg für Serge Gnabry eingewechselt und durfte erste Minuten im deutschen Oberhaus sammeln - und mit seinem Team die vorzeitige Herbstmeisterschaft feiern. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Zuvor war Tillman zweimal in der Champions League eingewechselt worden, beim 12:0 gegen den Bremer SV in der 1. Runde des DFB-Pokals durfte er eine ganze Halbzeit ran – und trug sich prompt in die Torschützenliste ein. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)