Premier League: Timo Werner positiv getestet - auch Havertz betroffen?

Die Corona-Welle überrollt den englischen Fußball und hat auch den deutschen Nationalspieler Timo Werner erwischt: Wie der FC Chelsea am Rande des Spiels gegen den FC Everton bekannt gab, wurde Werner positiv getestet und fehlte ebenso wie DFB-Kollege Kai Havertz.

Bei Havertz besteht der Verdacht auf eine Infektion, eine Bestätigung stand noch aus. Zudem wurden am Donnerstag gleich fünf Spiele abgesagt. (SERVICE: Die Tabelle der Premier League)

Mehrere Chelsea-Stars positiv

Befragt, ob er auch eine Pause der Premier League aufgrund der Corona-Lage befürworte, blieb Tuchel defensiv. „Ich werde mich in die Sportpolitik nicht einmischen“, erklärte er. „Wir sind wegen Covid alle besorgt. Es betrifft uns, wir hatte vier Positivfälle. Andere Spiele wurden abgesagt, unseres nicht, Also mussten wir unser bestes geben, es zu gewinnen.“

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp durfte sich am Donnerstag zwar über ein 3:1 (2:1) gegen Newcastle United freuen, er hatte aber zuvor ebenfalls drei Corona-Verdachtsfälle zu verkraften. Fabinho, Curtis Jones und Virgil van Dijk fehlten deshalb gegen Newcastle. Spitzenreiter Manchester City (41) hatte bereits am Dienstag Leeds United mit 7:0 demontiert.

Salah trifft historisch

Liverpool musste kurzfristig Fabinho, Curtis Jones und Virgil van Dijk verzichten, die nach Coronatests als „positive Verdachtsfälle“ eingestuft wurden. Die Klopp-Elf geriet durch einen Treffer von Jonjo Shelvey (7.) früh in Rückstand, Diogo Jota (21.) und Mohamed Salah (25.), dessen Tor historische Dimension hatte , drehten die Partie aber noch vor der Pause. Trent Alexander-Arnold (87.) sorgte für die Entscheidung. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)

In London ging Chelsea durch Mason Mount (70.) in Führung, kassierte aber schnell den Ausgleich durch Jarrad Branthwaite (74.). Bei den Blues kam Nationalspieler Antonio Rüdiger von Beginn an zum Einsatz.