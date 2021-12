Anzeige

2. Bundesliga: Schalke 04 und der Hamburger SV stehen sich gegenüber - Kolumne Markus Höhner Prägen „Spektakel-Spieler“ das Giganten-Duell?

Markus Höhner

Im Topspiel des 18. Spieltag der 2. Bundesliga stehen sich der Hamburger SV und Schalke 04 gegenüber: Ein wegweisendes Spiel mit aufregenden Protagonisten.

Viel mehr Vorfreude geht nicht. Am Samstag steigt in Hamburg das Dino-Duell schlechthin in dieser zweiten Liga. Der HSV trifft auf Schalke 04, und als Fußballfan verneigst du dich vor diesen beiden großen Vereinen mit ihrer Tradition, ihrer Wucht, den vielen Fans und ihren gemeinsam fast 250.000 Mitgliedern.

Und so richtig gut ist, dass nicht nur großer Fußball draufsteht, sondern dass beide Vereine sich aktuell auch in der Liga zu Top-Teams entwickelt haben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

In einer turbulenten Hinrunde haben sich zwei Überraschungsmannschaften die ersten zwei Plätze gesichert, was die Spannung in dieser so toll besetzten 2. Liga unterstreicht.

HSV und Schalke machen Platz 3 unter sich aus

St. Pauli und Darmstadt haben sich mit tollen Auftritten in den Fokus gespielt. Auch Paderborn und Regensburg mischten gut mit. Aber hintenraus in dieser Hinserie haben sich Schalke und der HSV sozusagen eingependelt und spielen nun am Samstag im direkten Duell und live im TV auf SPORT1 um Platz 3 zum Weihnachtsfest.

Bei der Frage, wer die prägenden Spieler der vier Top-Teams dieser Halbserie waren, schreibt man natürlich und auch zu Recht als erstes die erfolgreichsten Torschützen und Scorer auf den Zettel.

Guido Burgstaller und Daniel-Kofi Kyereh rissen bei St. Pauli alle mit, Luca Pfeiffer und Phillip Tietz knipsten sich für Darmstadt zum Top-Sturmduo der Liga. Und natürlich gehört auch Simon Terodde dazu, der 12 der ersten 16 Schalker Saisontore erzielte und sich mit 154 Treffern zum Rekordtorschützen der 2. Bundesliga krönte.

„Spektakel-Spieler“ im Fokus

Beim HSV und Schalke stehen für mich aber zwei ganz andere Spieler-Typen symbolisch für den aktuell besonders starken Trend. Willkommen im Profi-Fußball, Faride Alidou! Was macht dieser Junge für einen Spaß?

Tim Walter hat ihn reingeworfen und der 20-Jährige zahlt mit Leidenschaft spielprägend zurück. Sechsmal stand er in der Anfangsformation der Hamburger, zweimal traf er selbst und viermal legte er vor. Sein offensives, unbekümmertes Temperament steht für mich charakteristisch für den aktuellen HSV.

Und auch bei Königsblau spielt mein Top-Mann auf der Außenbahn. Stark gescoutet, FC Schalke! Was für ein Volltreffer ist dieser Thomas Ouwejan? Der Niederländer interpretiert seine Rolle im Schalker 3-5-2 auf der linken Außenbahn mit einer unheimlichen Qualität.

Nach hinten lässt er wenig zu, nach vorne entwickelt er Wucht. Flanken und seine Standards sind ein Alleinstellungsmerkmal. Und torgefährlich ist er nebenbei auch noch. Drei Treffer hat er erzielt, sieben vorbereitet. Seine Präsenz ist unfassbar. Kein Wunder, dass wohl schon Top-Klubs aus der ersten Liga bei ihm anklopfen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Ich freu‘ mich auf diese beiden „Spektakel-Spieler“ in einem ganz sicher spektakulären Top-Spiel am Samstag. Der HSV kann unter Walter eh nur offensiv. Und Schalke verblüfft aktuell selbst ohne Terodde und Bülter als „Abteilung Attacke“ mit 10 Treffern in den letzten drei Spielen. Das kann im letzten Top-Spiel des Jahres am Samstagabend nur allerbeste Unterhaltung werden.

