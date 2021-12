Darts-WM 2022: Fabian Schmutzler unterliegt Ryan Meikle - Anderson fordert Lewis, Ashton vs. Meulenkamp

Bei seiner ersten WM-Teilnahme im Londoner Ally Pally ist für Fabian Schmutzler bereits in Runde eins Endstation. Der 16-jährige Deutsche liefert dennoch eine ansprechende Leistung.

Youngster Fabian Schmutzler ist bei seiner ersten Darts-WM im Londoner Ally Pally in der ersten Runde ausgeschieden. Der 16-jährige Deutsche unterlag dem Briten Ryan Meikle mit 0:3. ( Darts-WM 2022 LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER )

Mit 89,14 war sein Average nur minimal niedriger als der seines Konkurrenten (89,3). Insgesamt gelangen ihm 13 Aufnahmen im dreistelligen Bereich, darunter drei 180er. In Sachen Checkout-Quote lagen beide Sportler mit 33,3 Prozent zwar gleichauf, Meikle bekam jedoch 27 Checkout-Versuche, Schmutzler nur neun.

Schmutzler stark im dritten Satz

Der Deutsche konnte vor allem in den ersten beiden Sätzen mit seinem deutlich erfahreneren Gegner nicht ganz mithalten, im dritten Satz wurde es aber noch einmal spannend. Zwar lag der Brite schon mit 2:0 in Führung, dann allerdings schnappte sich der 16-Jährige zwei Legs in Folge und glich zum 2:2 aus. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Darts-WM)