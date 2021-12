Mo Salah mit Rekord für FC Liverpool gegen Newcastle United

Mo Salah bringt den FC Liverpool gegen Newcastle in Führung. Es ist laut englischen Medien ein historischer Treffer.

Der Stürmer erzielte für den FC Liverpool das zwischenzeitliche 2:1 gegen Newcastle United. Für den Ägypter war es das 15. Premier-League-Spiel in Folge, in dem er an einem Treffer beteiligt war. (SERVICE: Die Tabelle der Premier League)