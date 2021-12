Formel 1: Einstieg von Volkswagen in die Königsklasse rückt näher

Startet Volkswagen in absehbarer Zukunft in der Formel 1? Nach einer Entscheidung des Motorsport-Weltrates ist dieses Szenario wahrscheinlicher geworden.

Der Automobil-Weltverband FIA hat grünes Licht für einen möglichen Einstieg von Volkswagen in die Formel 1 gegeben. Bei der Sitzung des Motorsport-Weltrates in Paris wurden die Eckpfeiler des Antriebs-Reglements ab 2026 verabschiedet.

FIA: Benzin ab 2026 „zu 100 Prozent nachhaltig“

Dazu kommt - so schreibt die FIA in ihrer Pressemitteilung -: Der Sprit soll ab 2026 „zu 100 Prozent nachhaltig sein“. Heißt also: Biosprit oder e-fuels werden Einzug halten in die Königsklasse.