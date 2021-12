Julian Nagelsmann vom FC Bayern bekommt NFL-Trikot von Kansas City Chiefs

Was Nagelsmann unterm Weihnachtsbaum zum Weinen bringt

„Danke für das Trikot, Andy und Chiefs! Ich freue mich auf euer erstes NFL-Spiel in Deutschland“, schrieb Nagelsmann und wünschte dem NFL-Champion von 2020 „alles Gute für den Rest der Saison“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bayern und Chiefs in stetigem Kontakt

Zuletzt tauschte sich Nagelsmann in einem Videocall mit Reid aus. „Julian ist beeindruckend, in dem Alter hat er schon so viel erreicht und arbeitet hart, er ist fast wie ein Superheld″, schwärmte Reid damals im Vereinssender FC Bayern TV.