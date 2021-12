Süper Lig: Trabzonspor ärgert Galatasaray, Besiktas und Fenerbahce

Neuer Job in der Türkei? Das steckt hinter den Löw-Gerüchten

Jahrelang wird die Süper Lig von Vereinen aus Istanbul dominiert - doch nun scheint die Vorherrschaft von Besiktas & Co. vorerst beendet zu sein. Dafür dreht ein Klub vom Schwarzen Meer auf.

Doch die Vorherrschaft der Istanbuler Klubs ist vorerst Geschichte. Zumindest sieht es derzeit stark danach aus, als stamme der nächste Meister ausnahmsweise nicht aus der Metropole am Bosporus.

Nach 16 Spieltagen thront Trabzonspor mit neun Punkten Abstand an der Tabellenspitze der Süper Lig.

Trabzonspor: 27 Spiele in Folge ohne Niederlage

Rund 37 Jahre später stellt das Team unter Trainer Abdullah Avci eine Serie von 27 ungeschlagenen Ligapartien auf. In der Türkei legt man sich deshalb schon fast auf den nächsten Meister fest. „Trabzonspor ist zu 97 Prozent Meister“, urteilte jüngst der ehemalige türkische Nationalspieler und heutige TV-Experte Ridvan Dilmen.

Erst am vergangenen Wochenende verlor Trabzonspor zum ersten Mal seit März ein Ligaspiel. Antalyaspor, trainiert von Ex-BVB-Star Nuri Sahin, setzte sich knapp mit 2:1 gegen das Überraschungsteam durch.

Ein kleiner Dämpfer - doch Trabzonspor kann weiterhin mit einem sehr guten Gefühl in die nächsten Partien gehen. So beträgt zum Beispiel der Abstand auf Vorjahresmeister Besiktas komfortable 15 Punkte.

Dabei hat sich Trabzonspor nicht mit Fußball-Spektakeln nach ganz oben gemausert. Erst zweimal siegte man mit mehr als zwei Toren Unterschied. Es sind viel mehr die Attribute Disziplin und Effektivität, die den türkischen Klub so stark machen.

Hamsik geht bei Trabzonspor voran

Angeführt von Marek Hamsik zeigt die Mannschaft auf dem Rasen eine hohe Arbeitsmoral. Der Altstar war erst im vergangenen Sommer an das Schwarze Meer gewechselt und avancierte schnell zum Publikumsliebling.

Für die spielentscheidenden Momente sorgt jedoch vor allem Anastosios Bakasetas. Der griechische Spielmacher ist in der Liga mit sieben Toren und drei Vorlagen der Top-Scorer des Klubs.

Neben Hamsik steht mit dem 34-jährigen Gervinho nur ein weiterer großer Name im Kader von Trabzonspor. Der aus der Bundesliga bekannte Yunus Malli kommt bislang nur auf zehn Einsatzminuten.

Unabhängig davon führt der Verein mit einem gesunden Mix aus jungen und erfahrenen Profis nicht nur die Tabelle an: Sowohl defensiv (13 Gegentreffer) als auch offensiv (32 Tore) kann Trabzonspor aktuell niemand das Wasser reichen.

Happy End für Trainer Avci?

Ein Meistertitel mit Trabzonspor würde besonders bei dem 58-jährigen Ex-Profi für Genugtuung sorgen. Als Trainer von Basaksehir kratzte Avci mehrfach vergeblich am großen Erfolg in der Süper Lig. Nach seinem Abgang sicherte sich der Klub in der Folgesaison mit Nachfolger Okan Buruk direkt die Meisterschaft. Avci hingegen bekam Spott und Häme ab.