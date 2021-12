"Neue Chance": Mronz hofft auf Olympia 2036 in Deutschland

Sportmanager Michael Mronz glaubt an Olympische Spiele in Deutschland.

Nach der gescheiterten Bewerbung für 2032 will Sportmanager Michael Mronz die Olympischen Spiele vier Jahre später nach Deutschland holen. „Wir sind in einer neuen Epoche, um einen Neuaufschlag zu starten“, sagte der Chef der Initiative Rhein Ruhr City den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Mronz glaubt an deutsche Olympia-Bewerbung

100 Jahre nach den Nazi-Spielen von 1936 in Berlin glaubt Mronz an eine deutsche Bewerbung, die "deutlich vor 2025, dem Ende der Amtszeit von IOC-Chef Thomas Bach" und auf Basis eines Volksentscheids abgegeben werden müsse. "NRW ist das größte Bundesland, knapp ein Drittel der Bürger und Bürgerinnen hat einen Migrationshintergrund", sagte er: "Für mich spricht vieles dafür, die Spiele in eine Region zu vergeben, in der Integration erfolgreich gelebt wird."