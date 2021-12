FC Arsenal: Aubameyang und die gescheiterten Kapitäne der "Gunners"

Pierre-Emerick Aubameyang ist nicht länger Kapitän von FC Arsenal London . Der Verein begründete seine Absetzung mit „jüngsten Disziplinarverstößen in der letzten Woche“ des ehemaligen BVB-Stürmers.

Aubameyang reiht sich damit ein in die Ahnengalerie der Problemkapitäne der „Gunners“. Es scheint wie verflucht, bereits in der Vergangenheit verhieß die Kapitänsbinde meist nichts Gutes für ihren Träger. SPORT1 wirft einen Blick zurück auf die Vorgänger Aubameyangs.

William Gallas (2007-2008)

Besonders in Erinnerung blieb eine Szene im Spiel gegen Birmingham City im Jahr 2008. Als Gallas die Aufgabe eines Kapitäns, seine Mannschaft zu motivieren, nicht ganz so ernst nahm.

In der Nachspielzeit kassierte Arsenal den 2:2-Ausgleichstreffer, was die Gunners wichtige Punkte im Kampf um den Titel kostete. Anstatt seine Mannschaft zu einem letzten Gegenschlag anzutreiben, sank Gallas zu Boden und setzte sich aus Enttäuschung hin.

Arsenal verlor in der Folge das Titelrennen gegen Manchester United und Gallas nach nur acht Monaten seine Kapitänsbinde.

Cesc Fabregas (2008-2011)

Gallas‘ Nachfolger war das spanische Supertalent Cesc Fabregas. Der Mittelfeldspieler wurde mit 21 Jahren zum zweitjüngsten Kapitän in der Geschichte Arsenals. Zwar hielt sich Fabregas länger als sein Vorgänger, doch machte er mit einem unrühmlichen Abschied von sich reden.

Robin van Persie (2011-2012)

Der niederländische Top-Stürmer Robin van Persie übernahm als Nächster die Binde und das zunächst mit Erfolg. In seiner ersten Saison als Spielführer wurde er mit 30 Treffern Torschützenkönig und führte Arsenal auf Platz drei.

Es war jedoch auch seine letzte Saison als Kapitän und als Spieler des FC Arsenal. Im folgenden Sommer gab er bekannt, seinen Vertrag, der noch ein Jahr Restlaufzeit besaß, nicht verlängern zu wollen. Um den Stürmer nicht ablösefrei zu verlieren, verkaufte Arsenal van Persie kurzfristig an den Ligarivalen Manchester United.

Thomas Vermaelen, Mikel Arteta, Per Mertesacker (2012-2018)

In den nächsten sechs Jahren wechselte der Spielführer bei Arsenal dreimal. Thomas Vermaelen, Mikel Arteta und Per Mertesacker durften jeweils zwei Jahre die Gunners als Kapitän auf das Spiel führen. Doch alle drei ereilte dasselbe Schicksal.

Vermaelen hatte zu seiner Zeit als Kapitän oftmals mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und verlor so seinen Stammplatz bei Arsenal. Im Anschluss an den Belgier, der Arsenal 2012 Richtung Barcelona verließ, wurde der damals 32 Jahre alte Mikel Arteta zum Kapitän ernannt.

Und das, obwohl der Mittelfeldstratege kaum mehr zum Einsatz kam. Er spielte nur 16 von 76 möglichen Spielen in seiner Zeit als Spielführer und gab 2016 sein Karrierende bekannt. Als Trainer der ersten Mannschaft war Arteta in diesem Tagen selbst federführend bei der Absetzung von Aubameyang als Kapitän.

Per Mertesacker durfte sich im Anschluss an Arteta als Spielführer versuchen. Doch auch der Weltmeister von 2014 zählte bei seinem Amtsantritt nicht mehr zum Stammpersonal der Londoner und brachte es in seinen letzten zwei Jahren nur auf sieben Einsätze als Kapitän.