Anzeige

Ski-alpin: Dreßen nicht bei Olympia Ski-alpin: Dreßen nicht bei Olympia

Der 28 Jahre alte Skirennläufer Thomas Dreßen © AFP/SID/ANDREAS SOLARO

SID

Skirennläufer Thomas Dreßen hat seinen vagen Traum von einer Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) begraben müssen

Skirennläufer Thomas Dreßen hat seinen vagen Traum von einer Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Peking (4. bis 20. Februar 2022) erwartungsgemäß begraben müssen. "Es hat keinen Sinn, dass ich über Olympia nachdenke", sagte der 28 Jahre alte Kitzbühel-Sieger von 2018 am Donnerstag in einer virtuellen Pressekonferenz, der Gedanke an einen Start habe sich "erledigt".

Dreßen war Ende Februar nach der WM in Cortina d'Ampezzo am vorgeschädigten rechten Knie operiert worden. Seitdem wird in einem speziellen Verfahren versucht, den bereits arg ramponierten Knorpel wieder aufzubauen. Derzeit bewege er sich auf Langlauf-Skiern, berichtete Dreßen, er hoffe allerdings, bald auch auf Alpin-Skiern zu stehen.

Anzeige