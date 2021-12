Badstuber löst Vertrag in Luzern auf - Karriereende kein Thema

"Danke an den FCL für die (kurze) Zeit. Ich wünsche ihm mindestens den Klassenerhalt", schrieb der Verteidiger: "Ich selbst habe mir noch einige Ziele im Profi-Fußball gesetzt. Die gehe ich im neuen Jahr mit 100 Prozent Leidenschaft an.

Nachdem er zuletzt in Stuttgart nur noch in der zweiten Mannschaft gespielt hatte, wechselte Badstuber im Sommer in die Schweiz und kam in Luzern auf 14 Ligaspiele. Der Klub ist derzeit Tabellenletzter.