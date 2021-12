UEFA Nations League Auslosung: Deutschland trifft in Gruppe 3 auf Italien, England und Ungarn

In Nyon sind die Gruppen für die kommende UEFA Nations League ausgelost worden. Auf die DFB-Elf warten harte Brocken.

Die UEFA hat am frühen Abend in Nyon die Gruppen für die Nations League 2022/23 ausgelost. Für die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick hatten die Losfeen Robert Pires und Gaizka Mendieta ebenso harte wie spektakuläre Gegner parat:

Deutschland trifft in der Gruppe 3 der Liga A auf Europameister Italien und die beiden jüngsten EM-Gruppengegner England und Ungarn. Gerade gegen die Briten gibt es nach dem 0:2 im EM-Achtelfinale noch einiges geradezurücken.

In den Gruppen 2 und 4 der Liga A freuen sich die Fans sicher besonders auf rassige Duelle zwischen Spanien und Portugal respektive Belgien und den Niederlanden.

Was für eine Zusammenstellung! Die deutsche Auswahl trifft auf Europameister Italien und die jüngsten EM-Gegner England und Ungarn. Das wird unterhaltsam.

Die Türkei dürfte in der Gruppe 1 der Liga C hoher Favorit auf einen Wiederaufstieg sein.

Mit Blick auf die späteren Ligen wird bereits darauf hingewiesen, dass die Ukraine und Russland nicht in eine Gruppe gelost werden können.

Der frühere französisce Nationalspieler Robert Pires und der ehemalige spanische Spielmacher Gaizka Mendieta gesellen sich zu Pedro Pinto und werden gleich in die Auslosung involviert sein.

+++ Drei neue Preisträger für Equal Game Award - auch DFB dabei +++

Erste Preisträgerin ist die Afghanin Khalida Popal, die sich in ihrer Heimat unter schweren Bedingungen für die Verbreitung des Sports einsetzt. Zweiter Preisträger ist Juan Mata, der die Common Goal-Initiative ins Leben rief, nach der Profis einen Teile ihres Gehalts für gute Zwecke spenden. Und auch der DFB erhält den Preis für seine Arbeit, Fußball als Inklusionssportart voranzutreiben, als einen Sport für alle, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Nationalität, Hautfarbe.

+++ DFB-Team in Lostopf zwei +++

Die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick befindet sich im Lostopf Nummer zwei, gemeinsam mit den Niederlanden, Portugal und Dänemark. Auf diese Teams kann Deutschland also nicht treffen. Nach den unangenehmen Erfahrungen gerade gegen die Elftal ist das sicher nicht das Schlechteste.

Die Vertretungen aller 55 Mitgliedsverbände der UEFA bekommen am heutigen Abend ihre Gegner für die Nations-League-Runde 2022/23 zugelost. Die deutsche Mannschaft ist eins von 16 Teams, die in der A-Liga vier Gruppen zugelost werden. B-Liga und C-Liga werden ebenfalls aus vier Gruppen á vier Mannschaften bestehen. Nur die D-Liga mit sieben Teilnehmern wird in eine Vierer- und eine Dreiergruppe aufgeteilt.