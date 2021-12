Real Madrid unter Carlo Ancelotti erfolgreich - Sohn Davide zieht Fäden im Hintergrund

Real Madrid dominiert nicht nur die spanische Liga, sondern überzeugt auch in der Champions League. Das liegt nicht nur an Trainer Carlo Ancelotti. Dessen Sohn zieht die Fäden im Hintergrund.

Tabellenerster mit großem Vorsprung in La Liga, dazu souverän als Gruppenerster ins Achtelfinale der Champions League eingezogen.

Ancelotti dirigiert Benzema zum Real-Führungstor

Dabei deutete er dem Franzosen gut erkennbar an, dass er sich fallen lassen und am Strafraum warten soll, wenn ein Ball von außen kommt. Just dies tat Benzema im Spiel – und traf damit zum 1:0.