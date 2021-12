AS Monaco: Kevin Volland deutet Rückkehr zu 1860 München an

Kevin Volland deutet eine Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein 1860 München an. Kommt es schon bald zum Wechsel?

Kann 1860 München in den kommenden Jahren mit den Diensten von Kevin Volland rechnen?

Der Stürmer von der AS Monaco hat nun jedenfalls eine Rückkehr zu seinem Jugendverein in Aussicht gestellt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

„Karriereende eher bei den Löwen. Also auf jeden Fall eher Süden, definitiv“, verriet der Nationalspieler in einem BR -Interview auf Instagram .

Volland will zurück ins Allgäu

Der Linksfuß begründete: „Weil ich dann näher an Zuhause bin, ich will auch ja mal im Allgäu leben, die Kinder sollen da auch mal zur Schule gehen, wenn sie im gewissen Alter sind und auch so aufwachsen, wie ich es hatte.“