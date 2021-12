Crossover bestätigt: CoD Vanguard x Attack on Titan

Anzeige

Welche Inhalte beschert uns das CoD: Vanguard x Attack on Titan Crossover? © Activision / MAPPA

Hier sind all die neuen Infos, die aus den Leaks und Veröffentlichungen zum CoD: Vanguard x Attack on Titan Crossover bekannt sind. Wie sicher ist das Event?

Call of Duty: Vanguard ist noch gar nicht lange draußen und geht gerade in seine erste Saison. Könnte es wirklich sein, dass so kurz nach der Veröffentlichung schon ein erstes Event ansteht? Data Miner und bekannte Leaker der Szene waren sich schon fast sicher, dass nach den ersten Screenshots ein AoT-Crossover kommt. Jetzt wurden die Vermutungen bestätigt.

Was ist bekannt über AoT x CoD Vanguard?

Das CoD: Vanguard x Attack on Titan Crossover reiht sich ein mit verschiedenen anderen Call of Duty Crossovern, wie Rambo, Judge Dredd oder John McClain. Insgesamt wird es also auch wieder spezielle Skins und Items im Attack on Titan-Stil geben. Teil des Ganzen wird hoffentlich im weiteren Verlauf der Veröffentlichungen ein Schwert sein, um in den Nahkampf zu gehen.

Am 8. November gab es neue Hinweise auf das Crossover: Der Screenshot eines Charaktermodells mit den typischen Attack on Titan-Schwertern wurde von Leakern veröffentlicht. Inzwischen ist das auch bereits von allen Seiten bestätigt: Der erste Skin für einen Titan Operator in Call of Duty: Vanguard hat gestern die Oberfläche des Internets durchbrochen.