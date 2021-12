Formel 1, Wolff nach Hamilton-Titelverlust: "Werden nie darüber hinwegkommen"

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff findet am Donnerstag in einer Medienrunde deutliche Worte.

Lewis Hamilton wird der Verlust des Weltmeistertitels in der Formel 1 nach den umstrittenen Vorfällen beim Saisonfinale in Abu Dhabi bis ans Ende seiner Tage verfolgen.

Davon ist Toto Wolff überzeugt. „Wir werden nie darüber hinwegkommen", sagte der Mercedes-Motorsportchef am Donnerstag in einer Medienrunde, „das ist nicht möglich, schon gar nicht als Fahrer."

Mercedes verzichtet auf Berufung

Wolff: „Diese Ehrlichkeit war nicht gegeben“

„Was mir am Sport so gut gefällt, ist die Ehrlichkeit der Stoppuhr. Und diese Ehrlichkeit war am Sonntag nicht gegeben", so Wolff: „Das ist nicht das Ende der Wert. Es ist einfach sehr frustrierend."