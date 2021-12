Fortnite: Winterfest 2021 startet ab heute

Das Fortnite Winterfest bringt jedes Jahr ein bisschen Weihnachtsfreude auf die Insel. So auch 2021. Wir haben alle Infos für euch, was dieses Jahr abläuft.

Mit Patch 19.01 kommt auch das Fortnite Winterfest in diesem Jahr. Es wird einiges an neuen Skins und optischen Elementen geben. Und wie jedes Jahr haben wir alle Infos, die ihr zum Start am 16.12.2021 braucht. Im Vorfeld wurden auch einzelne Weihnachtskarten an Content Creator geschickt, die schon einiges vorgegeben haben.

Was erwartet uns im Fortnite Winterfest 2021?

Das Winterfest beginnt heute am 16.12.21 und dauert bis Anfang nächsten Jahres, dem 06.01.22. Vielleicht gibt es auch eine Neujahrs-Party so wie schon vor knapp 12 Monaten. Natürlich wird uns die Insel auch mit neuen Weihnachts-NPCs überraschen, die euch mit winterlichen Items ausrüsten. Zum Beispiel wird Sergeant Winter mit seinem weihnachtlichen Truck voller Ballons und Weihnachtslieder durch die Gegend fahren, während er für euch Dinge auf dem Boden liegen lässt. Anscheinend werden es aber nicht nur Belohnungen sein. Der Sergeant ist, wie es scheint, vom Krieg ein wenig gezeichnet und schießt definitiv zurück, wenn ihr ihn ins Visier nehmt.

Ein Klassiker des Winterfests ist immer die klassische Winterhütte in Fortnite. In ihr liegt wie letztes Jahr ein ganzer Haufen an Geschenken, die meisten davon kostenlos. Wie immer erreicht ihr die Winterhütte durch die Lobby. Über einen Button gelangt ihr in eine Zweitlobby, die entspannt weihnachtlich eingerichtet ist. Dort könnt ihr jeden Tag Geschenke öffnen und neben Cosmetics auch kostenlose Skins abstauben. Wir sind gespannt, was das Fortnite Winterfest noch alles für uns bereithält.