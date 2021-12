Anzeige

FIFAe Nations Series: Deutschland nach Erfolg selbstbewusst FIFAe Nations Series: Deutschland nach Erfolg selbstbewusst

Ein starkes Team - das deutsche Roster für die FIFAe Nations Series steht fest © DFB_eFootball

Marc Engelbrecht

Am Freitag starten die Nationalteams in die FIFAe Nations Series. Welches Land stellt die besten Spieler? Das Jahr wird es zeigen.

Mit dem Adler auf der Brust zu großen Erfolgen - ein Traum für viele junge Sportler. Auch in der virtuellen Welt ist es eine Ehre, die eigene Nation zu vertreten. Im Idealfall kann das Vertrauen sogar mit Leistung zurückgezahlt werden, um sich einen Platz in der noch jungen eSports-Historie zu sichern. Ein immenser Ansporn für jeden ambitionierten Zocker.

In FIFA 22 kann der Weg zum Ruhm nun erneut bestritten werden. Ausgewählte Pros haben im Rahmen der Global Series die Chance, für ihr Heimatland an den Start zu gehen. In der FIFAe Nations Series wird die beste eFootball-Nationalmannschaft gesucht. Deutschland ist mit von der Partie und zählt aufgrund der hohen Dichte an Top-Spielern zu den Favoriten. Doch die Konkurrenz hat es in sich. Bereits in der Play-In-Stage kommen echte Brocken auf die Auswahl des DFB zu.

Start der FIFAe Nations Series

Am Freitag startet mit den Play-Ins die erste Runde des Turniers. Hier geht es für die Teams bereits um begehrte Tickts, die einen Spot in den Playoffs garantieren. Wer sich in seiner Gruppe behaupten kann, kommt dem finalen Ziel einen Schritt näher. Die unterlegenen Nationen müssen ihr Glück auf dem zweiten Bildungsweg versuchen. Im Verlauf des Jahres finden weitere Online Qualifier statt, um das Teilnehmerfeld zu komplementieren.

Vor dem Turnierstart und nach der Bekanntgabe der Kader werden die Mannschaften in regionale Zonen unterteilt. Deutschland tritt in einer der beiden europäischen Conferences an, die sich wiederum in zwei weitere Divisionen untergliedern. Die Jungs des DFB starten in der höheren Division der zweiten Conference zusammen mit sieben weiteren nationalen Auswahlen - darunter sind mit Schweden und Italien harte Nüsse zu knacken.

Deutschland kommt mit Rückenwind

Das deutsche Roster braucht sich allerdings vor keinem Land zu verstecken. Mit DullenMIKE, xMusti19, Eisvogel, Hensoo und RBLZ_UMUT sind namhafte Größen der Szene im Aufgebot, die alle internationale Erfahrung oder eigene Erfolge vorweisen können. Und dass die fünf gut miteinander können, konnten sie schon im eFriendly Cup 2021 zeigen.

Blindes Verständnis war der Schlüssel zum Erfolg. Im 2v2-Format kristallisierten sich die beiden Pärchen heraus, die den Cup im Vorfeld des eigentlichen Turniers gewinnen konnten. Auf der einen Seite sorgten „DullenMIKE“ und „Hensoo“ für Furore. Auch „RBLZ_Umut“ und „xMusti19″ ergänzten sich prima. Die Eingespieltheit ist ein nicht zu unterschätzender Faktor und kann das deutsche Quintett weit bringen.