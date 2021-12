Rückendeckung von Schmadtke - Kohfeldt verbreitet vor Bayern-Spiel Optimismus

Auch nach sechs Pflichtspielniederlagen in Serie sieht Trainer Florian Kohfeldt für den VfL Wolfsburg beim Bundesliga-Gastspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München eine sportliche Chance. „Es ist nicht aus der Welt, dass wir ein gutes Spiel machen. Ich gehe nicht von vornherein von einer Niederlage aus“, sagte der 39-Jährige am Donnerstag.

Er verstehe aber, so der Coach weiter, dass nicht viele Menschen von seiner Mannschaft in München etwas erwarten: "So gesehen können wir eigentlich nur positiv überraschen." Die Niedersachsen gehen ab Samstag in eine zehntägige Weihnachtspause und nehmen am 29. Dezember wieder den Trainingsbetrieb auf.