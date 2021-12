FC Bayern: Pressekonferenz mit Nagelsmann vor Bundesliga gegen Wolfsburg zum Nachlesen

Anzeige

Der FC Bayern München empfängt zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde den VfL Wolfsburg. Die Nagelsmann-Elf hat weiter einige Verletzte zu beklagen. Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann zum Nachlesen

Zum Abschluss der Hinrunde der Bundesliga geht es Schlag auf Schlag!

Am Dienstag tütete der FC Bayern München mit einem 5:0-Kantersieg beim VfB Stuttgart vorzeitig die Herbstmeisterschaft ein, drei Tage später steht der Hinrundenabschluss mit dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg auf dem Programm. (Bundesliga: FC Bayern München - VfL Wolfsburg, Freitag 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Gegen das zuletzt arg schwächelnde Team von Florian Kohfeldt (vier Bundesliga-Niederlagen in Serie) will das Team von Julian Nagelsmann einen perfekten Jahresabschluss hinlegen, bevor die Spieler der Sport Bild zufolge 15 Tage Sonderurlaub bekommen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Einen weiteren personellen Rückschlag mussten die Münchner gegen Stuttgart allerdings erleiden. Kingsley Coman zog sich gegen die Schwaben einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu. In Stuttgart mussten die Bayern bereits auf Joshua Kimmich (Folgen der Corona-Infektion) verzichten, ebenso wie auf Leon Goretzka, Marcel Sabitzer, Josip Stanisic, Eric-Maxim Choupo-Moting und Corentin Tolisso, der sich zuletzt eine Muskelverletzung zuzog.

Zumindest mit Sabitzer kann Nagelsmann für das Wolfsburg-Spiel wieder planen. „Er macht wieder einen guten Eindruck und hat keine Probleme in der Wade“, erklärte der 34-Jährige. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

+++ Die Pressekonferenz ist beendet +++

Bis zum nächsten Mal.

+++ Nagelsmann mit Hinrundenfazit +++

„Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt, ich will hochkonzentriert ins morgige Spiel gehen, um den Abstand auch zu wahren. Wir hatten natürlich einen sehr großen Dämpfer, aber der hat auch einen gewissen Prozess bei uns ausgelöst, dass keine Mannschaft der Welt unfehlbar ist. Das war ein kleiner Dämpfer der Hinrunde, der einen kleinen Schatten darüber liegt, aber nicht so, dass es kein Licht gibt. Es gab viele hohe Siege, viele emotionale Momente. Ich bin unglaublich zufrieden, wie ich im Klub und bei den Fans aufgenommen wurde. Ich habe eine tolle Mannschaft übernommen, einen tollen Staff übernommen. Ich liebe diesen Job bei Bayern München, ich liebe die Stadt, ich bin jeden Tag gerne auf dem Gelände.“

+++ Nagelsmann über Weihnachten +++

„Den Spielern habe ich deutlich mehr Urlaubstage geschenkt, als geplant war, die maximale Anzahl, die möglich ist. Das ist mehr wert, als ein Stück Schokolade. Weihnachten ist ein schönes Fest, weil ich meine Familie sehe. Das verbinde ich mit Weihnachten. Ich war lange Jahre Ministrant, verstehe auch den christlichen Hintergrund. Wir singen auch Lieder. Bei „Stille Nacht, heilige Nacht“ kullern bei mir immer die Tränen. Dann geht es ans Wichteln und es gibt etwas Leckeres zu essen, ähnlich wie bei den anderen Familien auch.““

+++ Nagelsmann über Cuisance +++

„Die Gespräche mit Brazzo, Marco, ihm und seinen Beratern laufen im Hintergrund. Für ihn ist es klar, was ich von ihm erwarte. Da gibt es keine neue Meldung.“

+++ Nagelsmann über Kimmich und Choupo-Moting +++

„Beide haben bald ihre Untersuchungen, wie es mit den Infiltrationen in der Lunge aussieht. Wenn es weg ist, werden sie normal auftrainiert. Bei Choupo steht der Afrika Cup an, der aus medizinischer Sicht zu diskutieren ist. Wir haben eine Abstellungspflicht, der Cup findet in seinem Heimatland statt. Es ist noch nicht abschließend diskutiert. Wir müssen das gut abwägen. Josh hat einen normalen Trainingsplan. Wir hoffen, dass er am 2. Januar einsteigen kann und wir ihn in alter Frische begrüßen können.“

+++ Nagelsmann über Weihnachten +++

„An Weihnachten analysiere ich keine Taktik, es ist ruhig und besinnlich. Früher war ich sehr viel unterwegs mit meinem Bruder, allerdings kamen wir immer mit einer Verletzung für meinen Bruder zurück, weshalb meiner Mutter da einen Riegel davor geschoben hat. Es ist aber alles weit weg vom Fußball.“

+++ Zehn Jahre bei einem Verein +++

„Grundsätzlich kann ich mir das vorstellen. Umzüge regen mich richtig auf. Wenn ich hier zehn Jahre bleiben kann, wäre ich zufrieden.“

+++ Nagelsmann über Malik Tillman +++

„Er ist kein blinder Spieler, sondern ein sehr guter, toptalentierter junger Spieler, der offensiv top ist, defensiv aber noch einiges dazu lernen muss. Er ist ein ganz Ruhiger, weiß immer, wo das Tor steht und sehr gute Qualität mit beiden Füßen und ein sehr guter Kombinationsspieler. Er wird immer mehr eine Alternative werden und wird seinen Weg machen.“

+++ Nagelsmann über Weihnachtswünsche +++

„Ich bin recht zufrieden, habe mir von meiner Familie nichts Spezielles gewünscht. Ein paar Tage auf der Skipiste wären schön, ich werde auch ein paar Tage Eishockey spielen. Ein paar Tage für mich und meine Familie wäre mein Weihnachtswunsch. Und das Beenden der Coronapandemie wäre ein Wunsch, aber ich weiß nicht, ob das Christkind damit dienen kann.“

+++ Nagelsmann über Lewandowski +++

„Taktisch hat sich nicht viel geändert, wir haben einen Spieler mehr im Zwischenraum. Aber die meiste Zeit haben wir mit drei Zehnern und zwei Flügeln gespielt. Im vergangenen Jahr hat Bayern es ähnlich gespielt. Den Jubel habe ich wahrgenommen. Lewy ist unglaublich ehrgeizig und will jeden Ball haben. Ich mag es, wenn er seine Meinung äußert. Wir haben immer wieder Austausch über diese Themen. Wir haben mit Serge und King Spieler, die sehr gut drauf sind und mehr getroffen haben. Wir wissen, dass wir uns immer auf Lewy verlassen können. Es ist normal, dass es Phasen gibt, wo man nicht ganz zufrieden ist. Die Verteidiger schießen sich auf ihn ein. Wir versuchen, ihn in die entscheidenden Duelle zubringen und ihn mit Flanken zu füttern. Am Ende ist es wichtig, dass er die Tore macht. Welchen Jubel er macht, kann er selbst entscheiden. Ich habe die Statistiken zum letzten Jahr verglichen. Die meisten sind nach oben geschraubt worden. Aber er ist ein Mensch und die sind manchmal unzufrieden.“

+++ Nagelsmann über Boosterungen der Spieler +++

„Das Angebot gibt es auch für die Spieler, wie für die Bevölkerung. So eine Pause bietet sich da auch an. Wer es wie annimmt, weiß ich nicht. Das ist ein privates Thema.“

+++ Nagelsmann über Roca und das Personal +++

„Eine Startelfgarantie verteile ich nie, Marc hat es aber gut gemacht. Er hat aber eine körperliche Reaktion. Wir müssen entscheiden, ob der hundertprozentig fit ist. Goretzka, Tolisso und Kimmich können nicht spielen, dafür kommt Sabitzer wieder. Er macht wieder einen guten Eindruck und hat keine Probleme in der Wade. Wir haben also eine Alternative mehr, aber ohne richtiges Training. Aber es wäre schon, wenn Marc spielen kann, weil er das gut gemacht hat. Aber er hat heute gut regeneriert, also bin ich ganz guter Dinge.“

+++ Nagelsmann über Wolfsburg +++

„Sie haben viele der letzten Spiele nicht gewonnen, davor sah der Start mit Flo sehr gut aus. Es ist nach wie vor eine gute Mannschaft. Ab und zu kommt man mal nach einem Trainerwechsel in eine Negativspirale rein. Sie sind körperlich sehr gut, spielen mehrere Grundordnungen. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Gang, wenn du eine gute Saison spielst. Dann gibt es einen Trainerwechsel und dann struggeln die ganzen Abläufe ein bisschen und dann kam auch noch die Belastung der Champions League dazu, was nicht normal für Wolfsburg ist. Und dann kommt man mal in so eine Abwärtsspirale. In so einem Spiel kann aber immer eine Trotzreaktion entstehen. Wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die nicht so gut drauf ist, liegt es an deinem Auftreten, ob der Gegner die Krise als Chance oder als Risiko versteht. Wenn man dem Gegner zeigt, dass es nichts zu holen gibt, wird sein Selbstvertrauen wachsen.“

+++ Nagelsmann über Liu Shaoziyang +++

„Ich habe ihn noch nicht gesehen. Toni Tapalovic ist für die Torhüter zuständig und kümmert sich mit den Leuten um die Talente.“

+++ Herzlich Willkommen +++

In wenigen Augenblicken geht es los.

+++ Bayern nennt Diagnose bei Coman +++

Wieder eine schwerere Verletzung bei Kingsley Coman und noch mehr Sorgen für den FC Bayern.

Beim Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart hat sich der Franzose einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen, wie der Klub am Mittwoch mitteilte.

Alles zur Bundesliga bei SPORT1:

