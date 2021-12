Formel 1: Max Verstappen offiziell Weltmeister! Mercedes verzichtet auf Berufung

Die Posse um das WM-Finale in der Formel 1 ist beendet.

Lewis Hamiltons Mercedes-Team verzichtet nach dem umstrittenen Rennen in Abu Dhabi nun doch auf eine Berufung.

Max Verstappens erster Weltmeistertitel gerät damit nicht mehr in Gefahr. (BERICHT: Dachte Mercedes wegen Hamilton um?)

Wie die Silberpfeile am Donnerstag mitteilten, werden sie nicht mehr gegen das Ergebnis des letzten Saisonrennens in Abu Dhabi vorgehen. (BERICHT: Ecclestone schießt bei SPORT1 gegen Formel 1)

Dieses hatte Red-Bull-Star Verstappen dank eines Überholmanövers gegen Hamilton in der letzten Runde gewonnen und sich damit noch den Titel gesichert.

FIA untersucht Verstappen vs. Hamilton

Die FIA hatte nach dem umstrittenen Finale der Formel-1-Saison in Abu Dhabi eine Untersuchung der Ereignisse eingeleitet.

Das hatte der Weltverband erst am Mittwoch mitgeteilt, drei Tage nach dem entscheidenden Sieg des neuen Weltmeisters Verstappen. Der „Streit“ um den Einsatz des Safety Cars in den letzten Runden des Rennens „beschädigt momentan das Image der Weltmeisterschaft“, hieß es in einer Mitteilung, die die FIA nach einer Sitzung des Motorsport-Weltrats verschickte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)