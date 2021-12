Formel 1: Rekordkalender mit 23 Rennen offiziell bestätigt

Anzeige

Der Rekordkalender in der Formel 1 ist endgültig perfekt: Sebastian Vettel, Mick Schumacher und Co. fahren in der kommenden Saison 23 Rennen.

Der Motorsport-Weltrat der FIA hat die Pläne am Mittwochabend abgesegnet. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

So viele Grands Prix hat es in der Geschichte der Königsklasse innerhalb eines Jahres noch nicht gegeben.

Während erneut kein Rennen in Deutschland veranstaltet wird, rückt das Event in Miami als zweiter Grand Prix in den USA neben Austin neu in den Kalender. -

Formel 1 Rennkalender 2022:

20. März: Sakhir/Bahrain

27. März: Dschidda/Saudi-Arabien

10. April: Melbourne/Australien

24. April: Imola/Emilia Romagna

8. Mai: Miami/USA

22. Mai: Barcelona/Spanien

29. Mai: Monaco

12. Juni: Baku/Aserbaidschan

19. Juni: Montreal/Kanada

3. Juli: Silverstone/Großbritannien

10. Juli: Spielberg/Österreich

24. Juli: Le Castellet/Frankreich

31. Juli: Budapest/Ungarn

28. August: Spa/Belgien

4. September: Zandvoort/Niederlande

11. September: Monza/Italien

25. September: Sotschi/Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka/Japan

23. Oktober: Austin/USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt/Mexiko

13. November: Sao Paulo/Brasilien

20. November: Abu Dhabi