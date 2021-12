Steigende Coronazahlen: Hallenkapazität in Toronto und Ottawa halbiert

Hallen in Ontario dürfen nicht vollausgelastet werden © AFP/GETTY IMAGES/SID/COLE BURSTON

Wegen der steigenden Zahl von Coronafällen in der kanadischen Provinz Ontario dürfen dort ab Samstag Hallen mit einer Kapazität von über 1000 Plätzen nur noch zu 50 Prozent ausgelastet werden.

Das betrifft die Ottawa Senators, die Toronto Maple Leafs (beide NHL/Eishockey) und die Toronto Raptors (NBA/Basketball). In Ontario gab es am Montag 1808 neue COVID-Fälle.

Die Senators um den deutschen Stürmer Tim Stützle dürfen damit im Canadian Tire Centre ab dem Wochenende nur noch vor weniger als 10.000 Zuschauern spielen. Das Gleiche gilt für die Scotiabank Arena in Toronto.

Zuletzt waren in Nordamerika auch die positiven Befunde bei Sportlern und Mitarbeitern der Klubs in die Höhe gegangen. Zwei Spiele der Chicago Bulls (NBA) mussten wegen der Vielzahl an Ausfällen auf unbestimmte Zeit verschoben werden.